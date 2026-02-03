eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
03.02.2026 15:40:30
Knall bei Paypal: CEO muss Posten sofort räumen
Zweimal hatte der Zahlungsdienst die Jahresziele angehoben, nach «Horror-Zahlen» im vierten Quartal muss Präsident und CEO Alex Chriss abreten. Kurzfristig übernimmt die Finanzchefin, bald soll HP-Chef Enrique Lores Paypal führen. Die Aktie verliert vorbörslich zweistellig. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!