Knapp ein Viertel mehr Umsätze in Industrie und Bau im August

In der Industrie und im Bau brummt der Konjunkturmotor weiter. Im August erzielten beide Sektoren zusammen laut Frühschätzung der Statistik Austria um knapp ein Viertel (23,1 Prozent) mehr Umsatz als im August des Vorjahres. In der Industrie alleine waren es 25,4 Prozent mehr, im Bau 10,9 Prozent. Trotz nachlassender Dynamik habe es im August weiterhin ein deutliches Wachstum gegeben, so die Statistik Austria. Zugenommen hat auch das Arbeitsvolumen und die Beschäftigung.

In der Industrie stieg die Beschäftigung um 1,7 Prozent an und es wurden um 1,6 Prozent mehr Arbeitsstunden geleistet. Auch im Bau erhöhte sich die Beschäftigung um 1,4 Prozent, es wurden allerdings nur um 0,2 Prozent mehr Arbeitsstunden geleistet als im Vorjahresmonat.

Im Juni 2022 erzielten 80.593 Unternehmen im gesamten produzierenden Bereich (Sachgüter und Bau) mit über einer Million (1.028.380) unselbstständig Beschäftigten Umsatzerlöse im Höhe von 36,5 Mrd. Euro. Gegenüber dem Juni 2021 entspricht das einem Plus von 25,2 Prozent. Im Vorjahr sei der Juni allerdings ein Monat gewesen, in dem Österreich noch von Corona-Einschränkungen betroffen war, schreibt die Statistik Austria.

Im gesamten ersten Halbjahr 2022 beliefen sich die Umsätze der Unternehmen im produzierenden Bereich auf 212,7 Mrd. Euro. Das ist um ein Drittel (33,9 Prozent) mehr als im Halbjahr 2021.

bel/ivn

APA