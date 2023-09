Knaus Tabbert-Aktie im Plus: Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert erhöht Margenprognose - Jefferies belässt Knaus Tabbert auf 'Buy'

Weil die Preise beim Materialeinkauf deutlich langsamer als erwartet gestiegen seien, werde das Unternehmen im laufenden Jahr profitabler als zuletzt erwartet, teilte Knaus Tabbert am Mittwoch in Jandelsbrunn mit.

Gemessen am Umsatz will Knaus Tabbert im laufenden Jahr 8,5 Prozent bis 9,0 (Vorjahr: 6,7) Prozent vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (Ebitda) verdienen. Bisher hatte das Unternehmen eine Marge von 7,5 Prozent bis 8,5 Prozent in Aussicht gestellt.

Zudem konkretisierte der Vorstand seine Umsatzprognose auf 1,35 Milliarden bis 1,45 Milliarden Euro. Das wäre ein starker Zuwachs, nachdem Knaus Tabbert im vergangenen Jahr erstmals die Milliardengrenze überschritten hatte. Die bisherige Prognose hatte lediglich von einem "starken Umsatzwachstum" gesprochen.

Der aktualisierten Prognose zufolge rechnet der Konzern jetzt mit einem bereinigten operativen Gewinn zwischen rund 115 Millionen Euro und etwas mehr als 130 Millionen Euro. 2022 hatte Knaus Tabbert etwas mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt und operativ rund 70 Millionen Euro verdient.

Die seit September 2020 an der Börse notierte Aktie legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut sieben Prozent auf fast 56 Euro zu. Das Unternehmen wird derzeit mit etwas mehr als einer halben Milliarde Euro bewertet. Der Kurs liegt damit aber immer noch unter dem Ausgabepreis von 58 Euro.

Jefferies belässt Knaus Tabbert auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knaus Tabbert nach einer Anhebung des Rentabilitätsziels auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Während das konkretisierte Umsatzziel für 2023 auf dem Niveau der mittleren Markterwartung liege, impliziere das neue Ziel für die operative Gewinnmarge (bereinigte Ebitda-Marge) einen Anstieg der durchschnittlichen Schätzung für das Ergebnis, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Via XETRA steigt der Kurs der Knaus Tabbert-Aktie zeitweise um 8,46 Prozent auf 56,40 Euro.

