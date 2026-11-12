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12.11.2026 06:31:28
Knaus Tabbert: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Knaus Tabbert präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Knaus Tabbert ein EPS von -1,420 EUR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 193,1 Millionen EUR gegenüber 189,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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