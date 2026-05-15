Knaus Tabbert hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Knaus Tabbert äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,440 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,71 Prozent auf 249,2 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 295,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at