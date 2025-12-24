Knaus Tabbert Aktie
WKN DE: A2YN50 / ISIN: DE000A2YN504
|
24.12.2025 15:46:00
Knaus Tabbert zahlt Millionenbuße wegen fehlerhafter Gewichtsangaben
Es ging um die Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts von Wohnmobilen bis 3,5 Tonnen: Der Hersteller Knaus Tabbert hat eine Geldbuße von rund 6,4 Millionen Euro akzeptiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
