KNC Laboratories: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KNC Laboratories hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2023 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37,16 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,67 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,58 Prozent auf 1,78 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at