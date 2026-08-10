KNC Laboratories legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KNC Laboratories hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,460 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,12 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at