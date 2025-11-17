KNC Laboratories: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KNC Laboratories äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1,59 JPY. Im letzten Jahr hatte KNC Laboratories einen Gewinn von -0,200 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KNC Laboratories in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at