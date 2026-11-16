KNC Laboratories stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KNC Laboratories hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 20,34 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat KNC Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 2,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 39,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at