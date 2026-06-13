KNDS Aktie

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WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01

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13.06.2026 07:53:00

KNDS: Abgeordnete fordern mehr Macht des Bundes beim Panzerbauer

Die Bundesregierung und der Panzerhersteller KNDS ringen um die Macht im deutsch-französischen Unternehmen, bei dem der Staat mit 40 Prozent einsteigen will. Der Börsengang wackelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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