KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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13.06.2026 07:53:00
KNDS: Abgeordnete fordern mehr Macht des Bundes beim Panzerbauer
Die Bundesregierung und der Panzerhersteller KNDS ringen um die Macht im deutsch-französischen Unternehmen, bei dem der Staat mit 40 Prozent einsteigen will. Der Börsengang wackelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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