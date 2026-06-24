KNDS Aktie

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WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01

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24.06.2026 11:55:00

KNDS: Deutsch-französischer Rüstungskonzern geht an die Börse

Der Hersteller des Kampfpanzers Leopard 2 und der Panzerhaubitze 2000 wagt nach langem Ringen den Weg an den Aktienmarkt. Der Bund soll dafür 40 Prozent der Anteile übernehmen – und mehr zahlen als den Ausgabekurs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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