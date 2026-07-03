KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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03.07.2026 07:19:21
KNDS: German-French tank manufacturer postpones IPO
The German government had been set to purchase a 40% stake in KNDS, but the prerequisite stock market flotation has been postponed. Meanwhile, a German drone start-up has raised $1 billion in fresh funding.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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