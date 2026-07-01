KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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01.07.2026 21:46:00
KNDS: Panzerbauer will mit Börsengang auf höheren Kurs warten
Noch vor der Sommerpause hätte der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS an die Börse gehen sollen. Dort hat die Branche momentan allerdings keinen stabilen Stand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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