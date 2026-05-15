KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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15.05.2026 14:58:00
KNDS: Panzerhersteller will mit Börsengang nicht auf Bundesregierung warten
Die Bundesregierung will beim deutsch-französischen Panzerhersteller KNDS einsteigen, bittet den Konzern aber, einen Börsengang zu verschieben. KNDS lehnt das ab und will offenbar noch vor der Sommerpause an die Börse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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