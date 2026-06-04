KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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04.06.2026 17:44:00
KNDS: Prüfer sehen Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten bei Panzerhersteller
Das Rüstungsunternehmen KNDS beauftragte nach SPIEGEL-Enthüllungen über dubiose Provisionszahlungen externe Prüfer. Die sind nun fündig geworden. Der Konzern kündigt personelle Konsequenzen an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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