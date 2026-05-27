KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
|
27.05.2026 18:08:00
KNDS: Vertrauliche Dokumente enthüllen die klebrigen Katargeschäfte des Panzerbauers
Der Einstieg des Bunds bei KNDS wird von einem Korruptionsverdacht bei Lieferungen nach Katar überschattet. SPIEGEL-Recherchen zeigen: Der Konzern setzte bei einem weiteren Geschäft auf die Vermittlerfirma eines Generals.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KNDS
Analysen zu KNDS
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.