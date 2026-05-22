KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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22.05.2026 09:19:00
KNDS: Warum es richtig ist, dass der Staat beim Panzerbauer einsteigt
Deutschland will sich mit 40 Prozent beim deutsch-französischen Panzerbauer KNDS einkaufen. Damit sendet Berlin ein starkes Signal gegen die imperialen Gelüste Wladimir Putins. Aber nicht nur das.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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