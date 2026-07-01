KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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01.07.2026 21:25:31
KNDS postpones IPO after investors balk at €12bn-plus valuation
Franco-German tank maker said it would wait for ‘more favourable market conditions’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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