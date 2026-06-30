KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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30.06.2026 17:23:35
KNDS struggles to convince investors to back IPO at €12bn-plus valuation
Blockbuster listing at risk of delay if desired price tag cannot be reachedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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