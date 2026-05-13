BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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13.05.2026 17:54:34

Knechtschaft durch Vermittlung: BYD lässt Bauarbeiter in Ungarn wohl ununterbrochen schuften

Im Februar stirbt ein Arbeiter unter unklaren Umständen auf der Baustelle des chinesischen Autoherstellers BYD in Ungarn. Ein neuer Bericht wirft dem Unternehmen illegale und gefährliche Arbeitsbedingungen vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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