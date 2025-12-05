Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution Aktie

WKN DE: A3D9TQ / ISIN: US4988941047

05.12.2025 12:59:25

Knife River Bags $112 Mln Project In Texas

(RTTNews) - Knife River Corp. (KNF), a construction material and contracting services provider, Friday said it secured a $112 million materials and paving project in Texas.

State Highway 6 or the Big 6 improvement project is expected to be completed in 2030 and Knife River has been subcontracted by Fluor Corporation on the $671 million Texas Department of Transportation project.

The company is set to provide around 928,000 tons of hot-mix asphalt for the widened roadway, upgraded interchanges, reconfigured auxiliary lanes and new shared paths for bicycles and pedestrians.

Additionally, the company will provide sand, MSE backfill and base course to Fluor Corporation on an as-needed basis throughout the project.

In pre-market activity, KNF shares were trading at $74.43, up 0.51% on the New York Stock Exchange.

