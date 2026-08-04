Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution Aktie
WKN DE: A3D9TQ / ISIN: US4988941047
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04.08.2026 13:14:03
Knife River Corporation Reports Decline In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Knife River Corporation (KNF) revealed earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $43.9 million, or $0.77 per share. This compares with $50.6 million, or $0.89 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.6% to $938.6 million from $833.8 million last year.
Knife River Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.9 Mln. vs. $50.6 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.89 last year. -Revenue: $938.6 Mln vs. $833.8 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 3.400 B To $ 3.600 B
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