Knife River Corporation Reports Decline In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Knife River Corporation (KNF) revealed earnings for second quarter that Dropped, from last year

The company's earnings came in at $43.9 million, or $0.77 per share. This compares with $50.6 million, or $0.89 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 12.6% to $938.6 million from $833.8 million last year.

Knife River Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $43.9 Mln. vs. $50.6 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.89 last year. -Revenue: $938.6 Mln vs. $833.8 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 3.400 B To $ 3.600 B