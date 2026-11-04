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04.11.2026 06:31:28
Knife River legte Quartalsergebnis vor
Knife River hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 2,43 USD gegenüber 2,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Knife River im vergangenen Quartal 1,28 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Knife River 1,20 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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