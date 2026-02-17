Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution Aktie

Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D9TQ / ISIN: US4988941047

17.02.2026 14:24:56

Knife River Q4 Profit Rises On Higher Revenue; Shares Up 4% In Pre-Market

(RTTNews) - Knife River Corporation (KNF), a provider of construction materials and contracting services, on Tuesday reported increased profit for the fourth quarter, reflecting higher revenue across its business segments. The company also issued a 2026 revenue outlook above 2025 revenue. Its shares were up more than 4% in pre-market trading.

Fourth-quarter net income was $32 million, or $0.56 per share, up from $23.3 million, or $0.41 per share a year earlier.

Operating income increased to $65.2 million from $44 million last year.

Total revenue rose to $755.1 million from $657.2 million in the prior-year quarter, driven by growth in construction materials to $407.9 million from $355.8 million and contracting services to $347.2 million from $301.4 million.

For the full year 2026, the company expects revenue in the range of $3.3 billion - $3.5 billion. This compares with 2025 revenue of $3.146 billion. Knife River shares closed at $80.77 on Friday, down 0.86%.

Aktien in diesem Artikel

