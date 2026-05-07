Knife River stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Knife River lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Knife River ein Ergebnis je Aktie von -1,210 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 410,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 353,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at