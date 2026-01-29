Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution Aktie

Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution

WKN DE: A3D9TQ / ISIN: US4988941047

29.01.2026 12:27:41

Knife River Stock Has Tumbled 31% This Past Year, but One Fund Placed a $22 Million Bet on a Turnaround

On January 28, Paradice Investment Management disclosed a new position in Knife River (NYSE:KNF), acquiring 312,743 shares in the fourth quarter in a trade valued at $22.00 million given quarter-end prices.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated January 28, Paradice Investment Management established a new stake in Knife River, purchasing 312,743 shares during the fourth quarter. The post-trade position was valued at $22.00 million at quarter end, reflecting both the acquisition and stock price movement.This new holding represented 4.28% of Paradice’s 13F reportable assets at the end of December.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
