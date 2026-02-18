Knife River veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Knife River lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,90 Prozent auf 755,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 657,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,76 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,55 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,52 Prozent auf 3,15 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,61 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 3,12 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at