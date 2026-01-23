Knight-Swift Transportation A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Knight-Swift Transportation A hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Knight-Swift Transportation A ein EPS von 0,430 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Knight-Swift Transportation A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,410 USD. Im Vorjahr hatte Knight-Swift Transportation A 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Knight-Swift Transportation A 7,47 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at