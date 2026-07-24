Knight-Swift Transportation A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Knight-Swift Transportation A hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,56 Prozent auf 2,10 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at