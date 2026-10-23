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23.10.2026 06:31:29
Knight-Swift Transportation A präsentierte Quartalsergebnisse
Knight-Swift Transportation A präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 USD, nach 0,050 USD im Vorjahresvergleich.
Knight-Swift Transportation A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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