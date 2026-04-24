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24.04.2026 06:31:29
Knight-Swift Transportation A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Knight-Swift Transportation A hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,85 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,82 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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