Knight-Swift Transportation a Aktie
WKN DE: A2DW9M / ISIN: US4990491049
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21.10.2026 22:37:58
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $118.266 million, or $0.72 per share. This compares with $7.861 million, or $0.05 per share, last year.
Excluding items, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. reported adjusted earnings of $135.865 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.2% to $2.200 billion from $1.927 billion last year.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $118.266 Mln. vs. $7.861 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.05 last year. -Revenue: $2.200 Bln vs. $1.927 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.78 To $ 0.84
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