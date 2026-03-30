Knightscope A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Knightscope A hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,61 Prozent auf 2,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,8 Millionen USD gelegen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,000 USD beziffert. Im Vorjahr waren -10,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Knightscope A 11,34 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,80 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at