Knightscope A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Knightscope A lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Knightscope A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at