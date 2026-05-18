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18.05.2026 06:31:29
Knightscope A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Knightscope A gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Knightscope A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,74 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 106,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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