Knightscope A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Knightscope A hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,79 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,900 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 228,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at