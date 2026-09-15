ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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15.09.2026 19:15:27
Knobloch: Thoughts of the Nazi era are back in everyday life
Charlotte Knobloch is one of the best-known representatives of Jewish life in Germany. In a DW interview she expressed shock at the recent AfD election victory in Saxony-Anhalt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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