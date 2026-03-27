Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Positive Analyse
|
27.03.2026 11:26:00
Knorr-Bremse-Aktie erhält nur vorübergehend Rückenwind von BofA-Empfehlung
Nach einem positiven XETRA-Start drehten die Papiere schnell ins Minus und verlieren inzwischen 0,97 Prozent auf 97,35 Euro.
Sie steuern damit wieder ihre 21-Tage-Linie bei aktuell 102,46 Euro an. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten sie bis zum Montag zwischenzeitlich fast 17 Prozent verloren, dann aber mit 92,70 Euro ihre exponentielle 200-Tage-Linie gehalten.
Der Iran-Krieg lege Europas Maschinenbaubranche zunächst eine Zwangsjacke an, schrieb BofA-Experte Alexander Jones. Die Erholung verzögere sich wohl allerdings nur und gerate nicht grundsätzlich aus der Spur.
In Knorr-Bremse sieht er durch den hohen Umsatzanteil des robusten Geschäfts mit Bremssystemen für Schienenfahrzeuge einen Hort der Stabilität.
/ag/zb
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: Knorr-Bremse AG,Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
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