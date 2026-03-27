Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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Positive Analyse 27.03.2026 11:26:00

Knorr-Bremse-Aktie erhält nur vorübergehend Rückenwind von BofA-Empfehlung

Knorr-Bremse-Aktie erhält nur vorübergehend Rückenwind von BofA-Empfehlung

Die Aktien von Knorr-Bremse sind nach einer Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) nur vorübergahend gefragt.

Nach einem positiven XETRA-Start drehten die Papiere schnell ins Minus und verlieren inzwischen 0,97 Prozent auf 97,35 Euro.

Sie steuern damit wieder ihre 21-Tage-Linie bei aktuell 102,46 Euro an. Im Zuge des Iran-Kriegs hatten sie bis zum Montag zwischenzeitlich fast 17 Prozent verloren, dann aber mit 92,70 Euro ihre exponentielle 200-Tage-Linie gehalten.

Der Iran-Krieg lege Europas Maschinenbaubranche zunächst eine Zwangsjacke an, schrieb BofA-Experte Alexander Jones. Die Erholung verzögere sich wohl allerdings nur und gerate nicht grundsätzlich aus der Spur.

In Knorr-Bremse sieht er durch den hohen Umsatzanteil des robusten Geschäfts mit Bremssystemen für Schienenfahrzeuge einen Hort der Stabilität.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Knorr-Bremse AG,Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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