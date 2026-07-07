Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Optimistische Einschätzung
|
07.07.2026 11:17:00
Knorr-Bremse-Aktie in Rot: Analyst traut Papier weiteres Potenzial zu
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 117 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet mit starken Ergebnissen zum zweiten Quartal, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Das Lkw-Geschäft des Herstellers von Bremssystem dürfte Zeichen der Erholung zeigen und im zweiten Halbjahr Fahrt aufnehmen. Im Bereich Züge dürfte es weiter rund gelaufen sein.
Via XETRA verliert die Knorr-Bremse-Aktie stellenweise 0,37 Prozent auf 107,80 Euro.
/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquelle: Knorr-Bremse AG