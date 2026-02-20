Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Rückenwind
|
20.02.2026 13:15:39
Knorr-Bremse-Aktie klettert in Richtung Rekord - UBS sieht hohe Zuversicht
"Die Zuversicht des Managements ist schon rekord-hoch, folgen die Aktien?" - so titelte der UBS-Experte Sven Weier über seinem Resümee der Telefonkonferenz nach der Vorlage des Geschäftsberichts.
Es gebe einige positive Aspekte, so Weier: Der Ausblick erscheine gerade für das Lkw-Geschäft noch konservativ, das deutsche Fiskalpaket liefere Impulse und im Juli stünden neue Mittelfristziele auf dem Plan. Von letzteren erhofft er sich eine positive Überraschung.
Obendrein stehe ein Comeback in China nach langer Pause vor der Tür: Konzernchef Marc Llistosella habe die mögliche Rückkehr als Systemlieferant im Hochgeschwindigkeitszug-Markt als möglichen "Gamechanger" bezeichnet.
Weier hob sein Kursziel mit 123 Euro klar über den bisherigen Rekordstand. Er stuft die Aktien weiterhin mit "Buy" ein.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
