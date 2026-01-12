Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Effizienz steigern
|
12.01.2026 11:06:45
Knorr-Bremse-Aktie stärker: Knorr-Bremse und Wesp gründen Joint Venture
Der Fokus liege auf dem datengestützten Vergleichen von kommerziellen Leistungskennzahlen von Werkstätten, um den teilnehmenden Betrieben dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern, wie der im MDAX notierte Bremsenhersteller mitteilte. Knorr-Bremse wird die Mehrheit von 51 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, das seinen Sitz in Deutschland haben wird. Die Wesp-Tochter Wagh BV hält die restlichen 49 Prozent. Die Knorr-Bremse-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,25 Prozent höher bei 99,10 Euro.
DJG/sha/cbr
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Knorr-Bremse AG
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
09.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
09.01.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09.01.26