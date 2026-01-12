Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Effizienz steigern 12.01.2026 11:06:45

Knorr-Bremse-Aktie stärker: Knorr-Bremse und Wesp gründen Joint Venture

Knorr-Bremse-Aktie stärker: Knorr-Bremse und Wesp gründen Joint Venture

Knorr-Bremse gründet ein Joint Venture mit der niederländischen Wesp-Gruppe gründen ein Joint Venture für die Entwicklung digitaler Dienstleistungen für die Nutzfahrzeugindustrie.

Der Fokus liege auf dem datengestützten Vergleichen von kommerziellen Leistungskennzahlen von Werkstätten, um den teilnehmenden Betrieben dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern, wie der im MDAX notierte Bremsenhersteller mitteilte. Knorr-Bremse wird die Mehrheit von 51 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, das seinen Sitz in Deutschland haben wird. Die Wesp-Tochter Wagh BV hält die restlichen 49 Prozent.

Die Knorr-Bremse-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,25 Prozent höher bei 99,10 Euro.

DJG/sha/cbr

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren verdient
Knorr-Bremse verlängert Vorstandsposten: Lange soll Rail-Geschäft weiterführen
Knorr-Bremse-Aktie trotzdem schwächer: Marge klettert im 3. Quartal - Prognose bekräftigt

Bildquelle: Knorr-Bremse AG

Nachrichten zu Knorr-Bremse

mehr Nachrichten