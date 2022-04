Knorr-Bremse erhöht Dividende deutlich - Knorr-Bremse-Aktie schwächer

Die Ausschüttung soll um 22 Prozent auf 1,85 Euro je Aktie steigen, teilte der Zulieferer für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie mit. Die Ausschüttungsquote entspreche 46 Prozent des Jahresüberschusses 2021 und liege damit auf Linie mit der bestehenden Dividendenpolitik, zwischen 40 bis 50 Prozent an die Aktionäre auszuschütten.

Knorr-Bremse hatte den Gewinn nach Steuern 2021 ebenfalls um 22 Prozent auf 650,4 Millionen Euro erhöht. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,87 (Vorjahr 3,07) Euro, Analysten hatten nur mit 3,57 Euro je Aktie gerechnet.

Zudem kündigte der im MDAX notierte Konzern am Donnerstag an, dass Sigrid Nikutta der Hauptversammlung am 24. Mai als neues Mitglied des Aufsichtsrats zur Wahl vorgeschlagen werden soll. Nikutta ist seit 2020 Vorstand Güterverkehr der Deutsche Bahn AG. Sie würde auf Thomas Enders folgen, der sein Mandat niederlegt.

Die Knorr-Bremse-Aktie verliert im XETRA-Handel zwischenzeitlich 2,29 Prozent auf 70,02 Euro.

DJG/kla/err

FRANKFURT (Dow Jones)