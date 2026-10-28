Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
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28.10.2026 19:07:42
Knorr-Bremse sieht Umsatz und Free Cashflow 2026 am oberen Prognoseende
DOW JONES--Knorr-Bremse hat im dritten Quartal dank einer guten Entwicklung bei höheren Umsätzen auch mehr verdient. Die operative Rendite verbesserte sich deutlich. Zudem bekräftigte der Münchener Bremsenhersteller den Ausblick für das Gesamtjahr und sieht dabei sowohl den Umsatz als auch den Free Cashflow jeweils am oberen Ende der Bandbreiten liegen. Beim Umsatz hatte sich der MDAX-Konzern für dieses Jahr 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro zum Ziel gesetzt, zudem eine operative EBIT-Marge zwischen 14,0 und 14,5 Prozent und einen Free Cashflow von 750 bis 850 Millionen Euro.
In den drei Monaten per Ende September lag der Umsatz laut Mitteilung mit 2,051 Milliarden Euro 9 Prozent über Vorjahresniveau. Das operative EBIT stieg überproportional um 19,1 Prozent auf 299 Millionen Euro. Die Marge lag mit 14,6 Prozent über dem Vorjahresniveau von 13,3 Prozent. Analysten hatten Knorr-Bremse exakt 14,6 Prozent Rendite zugetraut.
Der Auftragseingang stieg den weiteren Angaben zufolge in den drei Monaten auf 2,053 von 1,956 Milliarden Euro. Der Free Cashflow stieg um fast 50 Prozent auf 238 Millionen Euro.
Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2026 14:07 ET (18:07 GMT)
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