Knorr-Bremse: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Knorr-Bremse hat am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,840 EUR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,96 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,94 Milliarden EUR.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,01 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,98 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at