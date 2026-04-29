Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
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29.04.2026 13:33:41
Knorr-Bremse verlängert Vertrag von CFO Frank Weber frühzeitig um fünf Jahre
DOW JONES--Knorr-Bremse bindet seinen Finanzvorstand Frank Weber bis 2032 an sich. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag von Weber frühzeitig per 1. April 2027 um fünf Jahre verlängert, wie der Münchener Bremsenhersteller mitteilte. Weber gehört dem Vorstand des im MDAX notierten Konzerns seit 2020 an und verantwortet die Bereiche Finanzen, Accounting, Controlling, Steuern, Treasury, M&A, Nachhaltigkeit, Investor Relations, Real Estate sowie Indirekter Einkauf.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 29, 2026 07:34 ET (11:34 GMT)
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