Knorr-Bremse: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Knorr-Bremse veröffentlichte am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,100 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,43 Prozent zurück. Hier wurden 1,98 Milliarden EUR gegenüber 1,99 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,823 EUR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,94 Milliarden EUR erwartet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,76 EUR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Knorr-Bremse im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,82 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 7,88 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,75 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 7,80 Milliarden EUR festgelegt.

