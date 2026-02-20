20.02.2026 06:31:28

Knorr-Bremse: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Knorr-Bremse veröffentlichte am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,100 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,43 Prozent zurück. Hier wurden 1,98 Milliarden EUR gegenüber 1,99 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,823 EUR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,94 Milliarden EUR erwartet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,76 EUR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Knorr-Bremse im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,82 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 7,88 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,75 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 7,80 Milliarden EUR festgelegt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen