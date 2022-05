Knot: EZB-Zinserhöhung um 50 Basispunkte nicht ausgeschlossen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Niederländer Klaas Knot hat als erstes EZB-Ratsmitglied eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch die Europäische Zentralbank (EZB) ins Spiel gebracht. Knot sagte in einem Fernsehinterview, er würde nach derzeitigem Kenntnisstand eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte vorziehen - es sei denn, neue Daten würden in den nächsten Monaten eine Verbreiterung oder "Akkumulation" der Inflation andeuten. "Wenn das der Fall ist, darf auch eine stärkere Erhöhung nicht ausgeschlossen werden", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. In diesem Falle wäre eine Erholung um 50 Basispunkte der "nächste logische Schritt".

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2022 08:07 ET (12:07 GMT)