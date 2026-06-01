KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92,0 Millionen USD – ein Plus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests 84,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at