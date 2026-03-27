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27.03.2026 06:31:29
KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests hat am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 91,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,690 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests 364,44 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 318,60 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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